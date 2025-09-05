БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7 години

В процес на разглеждане са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни

Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7-годишна възраст, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Лекарствата вече са включени в Позитивния лекарствен списък и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции.

Общият брой на безплатните лекарства за деца до седемгодишна възраст става пет и са антибиотици за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, отит, инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукта, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

От Здравното министерство и Съвета полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса.

