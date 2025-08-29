БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Основният лихвен процент остава 1,82 на сто и през септември, обяви БНБ

Чете се за: 01:07 мин.
Икономика
Не се отчита понижение за пръв път от година насам

бнб установи несъвместимост отстрани андрей гюров
Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка. ОЛП не претърпява изменение, като запазва нивото си от август.

Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.

#основен лихвен процент #БНБ

Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
С джаз концерт бе открито 41-вото издание на "Аполония" С джаз концерт бе открито 41-вото издание на "Аполония"
Чете се за: 01:57 мин.
Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия
Чете се за: 02:17 мин.
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Чете се за: 02:20 мин.
Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР
Чете се за: 02:52 мин.
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София Шествие срещу домашното насилие се проведе в София
Чете се за: 00:45 мин.

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
