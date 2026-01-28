Основният ремонт на "Дунав мост" при Русе се извършва по график

Монтирани са 16 нови стоманобетонни пътни панела от предвидените общо 128 в затворения за основен ремонт участък на Дунав мост при Русе. Строителните работи се извършват на етапи и в момента се ремонтира 320-метров участък в платното в посока България, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране. Ще бъдат демонтирани и стоманени плочи от тротоарни зони в участъка.

Основният ремонт на "Дунав мост" продължава по график без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли 2024 година. Той е с дължина 1057 метра. Строителните дейности се извършват на етапи, като в момента се ремонтират последните 320 метра от участъка.