Какво се случва преброяването на водолюбивите птици

Резултатите от преброяването на всеки от участниците в 50-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България постъпват в Изпълнителната агенция по околна среда. Информацията ще бъде анализирана и обобщена и ще послужи за оценка на състоянието на популациите. Данните ще подпомогнат планирането и прилагането на бъдещи мерки за опазване на биологичното разнообразие в страната, добавят от ведомството.

Меките и сравнително топли зими през последните години създават благоприятни условия за задържане на водолюбивите птици във влажните зони, казват още от ИАОС, позовавайки се на мнението на експертите. Това предоставя добра възможност за любителите орнитолози и природолюбители да наблюдават разнообразието от зимуващи видове и да се докоснат отблизо до богатството на птиците в естествената им среда, коментират оттам.

Експертите на ИАОС осъществиха наблюдение на редица ключови водоеми, сред които язовирите Пясъчник, Калояново, Дунда, Раднево, Розов кладенец, Априлово, Пъстрен, Копринка, Домлян и Соколица, в които регулярно се проследява състоянието и видовото разнообразие на водолюбивите птици. В рамките на наблюдението са регистрирани общо 72 вида птици, казват от ИАОС.

Експертите са се впечатлили от броя на птиците от вида голяма белочела гъска, като са засечени 500 екземпляра. Екипите са отчели и присъствие на пет екземпляра от вида морски орел, което също е рядко попадение, тъй като този вид обитава много широк ареал, обясняват от ИАОС, откъдето напомнят, че морският орел е включен като уязвим вид в Червената книга на България.

Сред по-интересните видове, установени в рамките на наблюдението, са още качулата потапница, червеноклюна потапница, къдроглав пеликан, розов пеликан.