БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Какво се случва преброяването на водолюбивите птици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Данните ще подпомогнат планирането на бъдещи мерки за опазване на биологичното разнообразие

оценяват състоянието популацията водолюбивите птици годишното преброяване
Слушай новината

Резултатите от преброяването на всеки от участниците в 50-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България постъпват в Изпълнителната агенция по околна среда. Информацията ще бъде анализирана и обобщена и ще послужи за оценка на състоянието на популациите. Данните ще подпомогнат планирането и прилагането на бъдещи мерки за опазване на биологичното разнообразие в страната, добавят от ведомството.

Меките и сравнително топли зими през последните години създават благоприятни условия за задържане на водолюбивите птици във влажните зони, казват още от ИАОС, позовавайки се на мнението на експертите. Това предоставя добра възможност за любителите орнитолози и природолюбители да наблюдават разнообразието от зимуващи видове и да се докоснат отблизо до богатството на птиците в естествената им среда, коментират оттам.

Експертите на ИАОС осъществиха наблюдение на редица ключови водоеми, сред които язовирите Пясъчник, Калояново, Дунда, Раднево, Розов кладенец, Априлово, Пъстрен, Копринка, Домлян и Соколица, в които регулярно се проследява състоянието и видовото разнообразие на водолюбивите птици. В рамките на наблюдението са регистрирани общо 72 вида птици, казват от ИАОС.

Експертите са се впечатлили от броя на птиците от вида голяма белочела гъска, като са засечени 500 екземпляра. Екипите са отчели и присъствие на пет екземпляра от вида морски орел, което също е рядко попадение, тъй като този вид обитава много широк ареал, обясняват от ИАОС, откъдето напомнят, че морският орел е включен като уязвим вид в Червената книга на България.

Сред по-интересните видове, установени в рамките на наблюдението, са още качулата потапница, червеноклюна потапница, къдроглав пеликан, розов пеликан.

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Столичната община въвежда нова управленска структура от 1 февруари 2026 г.
Столичната община въвежда нова управленска структура от 1 февруари 2026 г.
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания
Чете се за: 02:57 мин.
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
Чете се за: 02:02 мин.
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ