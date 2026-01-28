БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп инфраструктура в града

от БНТ , Репортер: Ивелина Белчева
Полицията в Русе, под ръководството на Районната прокуратура, разследва случай на посегателство върху железопътната инфраструктура в района на жп спирка "Товарна гара".

По образуваното досъдебно производство вече са събрани записи от видеонаблюдението в района. На кадрите се вижда мъж, чиято самоличност към момента не е установена. За да бъдат изяснени напълно всички обстоятелства около случилото се, разследващите се обръщат към гражданите с молба за съдействие при разпознаването му.

С разрешение на наблюдаващия прокурор се разпространяват няколко кадъра от видеозаписите, на които е заснет въпросният мъж.

Всеки, който разполага с информация за него или знае къде може да бъде открит, може да се обади на телефон 082/882 443 във Второ районно управление или да подаде сигнал в най-близкото полицейско управление. Анонимността на подалите информация е гарантирана.

От органите на реда напомнят, че всяка намеса в железопътните съоръжения е изключително опасна. Подобни действия не само нанасят сериозни материални щети, но и застрашават пряко живота и здравето на пътниците и на служителите в железопътния транспорт.

