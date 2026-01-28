БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева
Състав на Окръжния съд в Хасково промени мярката от "задържане под стража" в по-лека и пусна под гаранция от 10 000 евро обвинения за трафик на наркотици за близо 4,6 млн. лева Абдулах Донма.

Германският гражданин от турски произход беше арестуван на 1 март миналата година на граничния пункт "Капитан Андреево" с близо 24 кг кокаин и над 27 кг синтетичен канабиноид, при съвместна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници". Нелегално пренасяната забранена стока е открита в тайници под товарния под при обиска на шофирания от него бус.

За промяната на мярката в по-лека на 40-годишния мъж, съдът отчете обстоятелството, че извършените процесуално-следствени действия и събраните доказателства до момента показват, че Донма не е знаел за тайниците в микробуса, в които се е намира укрито наркотичното вещество.

В предходното заседание по гледане на мярката му през март 2025 г. мъжът се обяви за невинен и обясни, че е бил нает като превозвач от пастрока си и негов сътрудник срещу сумата от 1250 евро. Съгласил се да изпълни курса, защото парите му трябвали за насрочената му в края на месеца сватба. Определеният му маршрут бил от Германия, през България към Турция.

Снимки: БТА

Чистото съдебно минало и липсата на данни за противообществени прояви по делото, са други от мотивите на съдебния състав за промяна на мярката от задържане под стража в парична гаранция за обвиняемия.

При налагане на присъда за деянието, по което е обвинен, предвиденото наказание по закон е лишаване от свобода от 10 до 15 години.

Определението на Окръжния съд в Хасково в днешното заседание подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

