Остава в ареста мъжът, врязал се в детска площадка и опитал се да подпали жена на улицата

Мъжът, заканил се с убийство на жена, ударил три паркирали коли и детска площадка в София, остава в ареста. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление.

На 55-годишния обвиняем беше постановена най-тежката мярка – „задържане под стража“, реши Софийският районен съд.

По-рано днес от Софийската районна прокуратура поискаха от съда да остави в ареста мъжа, който е обвинен, че на 20 август около 22:00 ч. в ж.к. „Христо Смирненски“ в София се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. Той дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 2,38 на хиляда.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.