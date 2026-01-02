БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста обвиняемия за убийството на жена, намерена в трафопост в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

В съдебната зала мъжът каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест. С жертвата имат дете на 5 години

оставиха ареста обвиняемия убийството жена намерена трафопост софия
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев, обвиняем за убийството на жена, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1". Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.

По време на заседанието обвиняемият каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

С жертвата имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана ясно по време на съдебното заседание днес.

За открито тяло на жена в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед на 29 декември съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи.

#убийство на жена #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
1
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
2
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
3
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
4
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
5
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
6
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: Сигурност и правосъдие

Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна
Чете се за: 01:15 мин.
100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони 100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони
Чете се за: 01:27 мин.
При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната
Чете се за: 02:20 мин.
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
Чете се за: 03:17 мин.
Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста обвиняемия за убийството на жена, намерена в трафопост в София Оставиха в ареста обвиняемия за убийството на жена, намерена в трафопост в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден
Чете се за: 01:17 мин.
По света
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Илинден -...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран...
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ