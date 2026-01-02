Оставиха в ареста обвиняемия за убийството на жена, намерена в трафопост в София

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев, обвиняем за убийството на жена, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1". Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.

По време на заседанието обвиняемият каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

С жертвата имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана ясно по време на съдебното заседание днес.

За открито тяло на жена в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед на 29 декември съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи.