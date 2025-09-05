БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста шофьора, обвинен за трафик на 194 кг марихуана през "Капитан Андреево"

Наркотикът беше открит в камион с полуремарке със сръбска регистрация

съдът хасково определи мярка задържане стража спрямо сръбски гражданин обвинен трафик 194 марихуана капитан андреево
Снимка: БТА
Състав на Окръжния съд в Хасково определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо сръбски гражданин от албански произход, обвинен за трафик на 194,102 кг марихуана през граничен пункт "Капитан Андреево".

Нехат Рахими бе изправен пред магистратите за случая от 1 септмеври на пункта с Турция. Тогава при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при МВР и Агенция "Митници" в камион с полуремарке от Испания за Турция бе открит наркотикът на стойност 3,1 млн. лева. Пратката е била контролирана от нашите служби по пътя ѝ от Видин - Калафат до ГКПП "Капитан Андреево".

Пред съда Рахими каза, че съжалява за случилото се, а защитата му поиска парична гаранция.

Съдът обаче уважи доводите, че става дума за тежко умишлено престъпление с висока обществена опасност, за което предвиденото наказание е от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 до 200 000 лева. Друг мотив бе, че обвиняемият не е от страна от Европейския съюз, няма трайна уседналост у нас и има опасност да се укрие или извърши друго престъпление.

Определението на съда подлежи на обжалване или протест пред Пловдивския апелативен съд.

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър
Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.
Нови камери на българо-турската граница Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
България стана домакин на един от най-престижните юридически форуми България стана домакин на един от най-престижните юридически форуми
Чете се за: 02:47 мин.
Демонстрация на МВР: Спецслужбите обезвредиха дрон над "Младост" Демонстрация на МВР: Спецслужбите обезвредиха дрон над "Младост"
Чете се за: 02:57 мин.

