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Остри предмети в сладкишите за Хелоуин предизвикаха разследвания в Централна Европа

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ebu остри предмети сладкишите хелоуин предизвикаха разследвания централна европа
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Властите в Австрия, Полша, Германия и Унгария разследват сигнали за метални предмети, скрити в сладкишите за Хелоуин, въпреки че австрийската полиция заяви, че първите разкрити случаи са дело на деца, които искали да се пошегуват.

Австрия е получила 21 сигнала от шест федерални провинции, всички подадени на 31 октомври, съобщи AFP в сряда. Полицията заяви, че до момента са изяснени четири от случаите, като във всеки от тях са замесени деца.

В три от случаите непълнолетните заявили, че става дума за умишлена шега, тъй като Хелоуин е свързан с плашенето на хора. В четвъртия случай дете посочило предизвикателство в TikTok, което включвало умишлено подвеждане на полицията.

Австрийската полиция заяви, че на този етап от разследването не може да установи връзка между останалите подадени сигнали. Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер осъди действията на отговорните, като ги определи като „подли и коварни“.

Полицията призова родителите да потърсят лекарска помощ, „ако има съмнение за поглъщане на чуждо тяло“, но същевременно апелира за спокойствие и да не се създава излишна паника. Криминалната полиция е създала национална работна група с името „Treat“ – игра на думи с популярния израз за Хелоуин „Пакост или лакомство“.

В Полша властите започнаха разследване, след като четири деца в Поморското воеводство откриха пирони, игли или шевни игли в сладкишите си. Германските власти съобщиха за няколко подобни случая.

В Унгария полицията призова свидетели да помогнат за установяването на човек, който е раздавал на деца сладкиши с остри метални предмети по време на улично събитие в два града близо до Будапеща.

Източник: PAP, Полско радио

#лакомства за Хелоуин #опасни предмети #хелоуин

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