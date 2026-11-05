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Служебните кучета стават все по-важни за сигурността на Естония

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Снимка: PPA Eastern Prefecture - Начо, едно от кучетата-помощници, използвани от естонските власти в K9 екипите.
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Ролята и обхватът на служебните кучета се разширяват с нарастването на сложността на средата за сигурност в Естония, съобщи ръководителят на Центъра за обучение на кучета към Академията за вътрешна сигурност.

Подполковник Рене Радала отбеляза, че кучетата се справят с определени задачи значително по-добре от хората. Той допълни, че осем водачи току-що са завършили основния курс за служебни кучета в Мерикюла (община Харку, близо до Талин), организиран от Естонската академия за науки в областта на сигурността (Sisekaitseakadeemia).

Нарастващите нужди обаче няма да са за сметка на високите стандарти, категоричен е Радала.

„Обучението на едно служебно куче продължава около година и половина, а активната му кариера обикновено трае между осем и десет години“, заяви той пред „Raadio 2“.

За да бъдат допуснати до квалификация, кучетата и техните водачи трябва да отговарят на строги критерии.

„Водачът трябва да бъде държавен служител или служител в органа на реда, т.е. да бъде изпратен от съответната институция. Дадена служба купува кученцето в зависимост от това дали то ще бъде патрулно, или за откриване на наркотици“, обясни Радала. „Очакването е малките кученца да започват обучението си на възраст между два и четири месеца.“

Според Радала кучетата се справят със задълженията си по-добре от хората не само заради многократно по-силното си обоняние: някои аспекти на работата, като например справянето с гледки на смърт, могат да предизвикат силни емоции у хората, което прави кучетата за откриване на тленни останки изключително ценен помощник. В същото време той подчерта, че не всяко куче е подходящо за тази дейност – породата и индивидуалният характер са от ключово значение.

Снимка: U.S. Army Europe - Американски сухопътни сили в Европа (U.S. Army Europe) / Майк, куче от K9 екипа на естонската полиция, участва успешно в издирването на тялото на изчезнал американски военнослужещ в учебен район в Литва (април 2025 г.).

Доброто служебно куче, посочва той, е това, което има желание да сътрудничи с водача си и притежава висока мотивация за работа.

„По тази причина използваме родословни кучета. Когато купуваме кученце, искаме предварително да знаем какъв потенциал и характер да очакваме от него“, допълни подполковникът.

Въпреки че кучетата се използват основно от гражданските власти, те изпълняват задачи и съвместно с армията. Най-добрата служба носи признание не само на водачите, но и на самите четириноги. Радала даде пример с водача Ристо Коткас, чието куче през пролетта на 2025 г. помогна за откриването на тялото на американски войник, загинал при потъването на бронирана машина в блато по време на учения в Литва.

Основните институции, ползващи служебни кучета, са Департаментът на полицията и граничната охрана (PPA), Данъчно-митническата служба (MTA) – където четириногите се използват основно за откриване на наркотици, както и Спасителната служба (Päästeamet), чиито кучета са специализирани в откриването на експлозиви.

Радала постъпва на служба през 1993 г., когато в Естония има 8000 полицаи – близо двойно повече от днешния брой, макар че при водачите на кучета тенденцията е обратна.

„Днес имаме общо 3500 униформени служители. Всички структури станаха по-компактни поради намаляването на състава. Благодарение на важната роля на доброволците днес разполагаме с повече водачи на кучета отколкото преди десет години“, отбеляза той. Значението на служебните кучета в никакъв случай не е намаляло, а все по-сложната среда за сигурност може допълнително да увеличи необходимостта от тях“, заключи Радала.

Статия, написана от ERR, първоначално публикувана на 4 ноември 2026 г.

#Естония #кучета

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