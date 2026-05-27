БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
съдът решава дали остави ареста обвиняемия трагедията благоевград
Слушай новината

Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент. Съдия Диана Узунова не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража" за 20-годишния младеж. Мотивът е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче.

Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал „Струмско“. На парти в апартамента са били четирима младежи. Единият излиза, а по-късно от петия етаж пада и загива 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е настанено в "Пирогов" с тежки наранявания.

Разследването е в посока на това дали студентът, под въздействието на наркотици, е блъснал момичето през прозореца, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който и към момента се бори за живота си. На първите разпити студентът е казал, че не си спомня нищо.

Според събраната информация четирима младежи са били на парти, на което е имало и наркотици. От полицията казаха, че става дума за LSD, като в апартамента са намерени и канабис, амфетамини и райски газ. Част от наркотиците били поръчани по интернет.

Полицаите описаха гледката в жилището като потресаваща.

Очаквайте подробности!

#задържания студент #освободиха # Благоевград #трагедия

Последвайте ни

ТОП 24

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
1
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
2
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
3
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
4
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
5
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
6
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: У нас

Бизнесът скочи срещу промените в Закона за конкуренцията: Има риск за инвестиционната среда в страната
Бизнесът скочи срещу промените в Закона за конкуренцията: Има риск за инвестиционната среда в страната
Откриха тяло на мъж със следи от насилие в софийско село, двама са задържани Откриха тяло на мъж със следи от насилие в софийско село, двама са задържани
Чете се за: 00:40 мин.
DARA е предложена за почетен гражданин на София DARA е предложена за почетен гражданин на София
Чете се за: 01:55 мин.
Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе – Велико Търново" (СНИМКИ) Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе – Велико Търново" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
От днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от АМ "Струма" за полагане на маркировка От днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от АМ "Струма" за полагане на маркировка
Чете се за: 00:45 мин.
Слънчево време в сряда, на места с превалявания и гръмотевици Слънчево време в сряда, на места с превалявания и гръмотевици
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент
Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
Чете се за: 11:00 мин.
По света
Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Парламентът ограничи правомощията на особения управител на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Болницата в Трявна е наводнена: Има опасност лабораторията да затвори
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ