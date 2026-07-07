От Българската православна църква поканиха Вселенския патриарх Варломей да посети страната през октомври

Св. Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) взе решение в България да бъде поканен Вселенският патриарх Вартоломей, който да вземе участие в тържествата, които ще се състоят в периода 16-20 октомври т.г. по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител и закрилник на българския народ, съобщиха от пресцентъра на Синода.

Специална делегация, водена от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум е посетила Истанбул, , където се е срещнала с Негово Светейшество и е предала поканата.

Срещата се е състояла в храм „Света Неделя", Кондоскали, където е била отслужена тържествена света Литургия по повод празника на „Св. Неделя“.

В писмото на Светия синод е записано:

„Духовно наследие и живот на свети Йоан Рилски се вписват в общото византийско-славянско църковно и културно пространство, в което в продължение на векове се развиват и историческите отношения между Българската православна църква – Българска патриаршия и Константинопоската Вселенска патриаршия. Поради това личността на св. Йоан Рилски представлява и една от живите духовни връзки между двете сестри църкви, свидетелстваща за тяхната многовековна обща история и принадлежност към общото Православно предание“.