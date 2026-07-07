БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални домове, общини на две фирми проверяват от КЗК

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Двете дружества са участвали в над 350 процедури за пет години

Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални домове, общини на две фирми проверяват от КЗК
Слушай новината

Картел при доставка на храна за детски градини, училища, социални домове, общини в цялата страна, проверява Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Двете проверявани дружества са участвали в над 350 процедури за пет години, а сигналите до антимонополния орган са подадени първо от Техническия университет. Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите в София и в Севлиево и са иззели документи след съдебни разрешения. КЗК е прегледала пет от стотиците обществените поръчки, в които участие имат двете фирми.

Наша проверка в системата СИГМА показва, че дружеството с адрес в Севлиево е получило 32.4 милиона евро по обществени поръчки от 2020-а досега, а другото проверявано дружество - 21,5 млн. €.

В отговор до "По света и у нас" от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) посочиха, че в склада за търговия на едро с храни на едно от двете дружества са извършвани проверки, като последната е извършена през април 2026 г. При нея са проверени изискуемите документи за произход, проследимост и безопасност на съхраняваните храни, включително на храните на наемателите.

При проверката не са установени нарушения или несъответствия с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността на храните.

#доставка на храни #сигнал картел #КЗК #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
2
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
5
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Общество

Президентът Илияна Йотова наблюдава изстрелването на 10 сателита в централата на "ЕндуроСат"
Президентът Илияна Йотова наблюдава изстрелването на 10 сателита в централата на "ЕндуроСат"
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан" Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан"
Чете се за: 01:00 мин.
Във Великобритания правят електричество от бактерии в почвата Във Великобритания правят електричество от бактерии в почвата
Чете се за: 04:47 мин.
Изграждат нов транспортен мост над р. Владайска между районите „Красно село“ и „Овча купел“ Изграждат нов транспортен мост над р. Владайска между районите „Красно село“ и „Овча купел“
Чете се за: 02:32 мин.
МРРБ: Промени в Закона за регионалното развитие отразяват новото райониране на България МРРБ: Промени в Закона за регионалното развитие отразяват новото райониране на България
Чете се за: 05:22 мин.
"Мамник" с три престижни награди от международни филмови фестивали "Мамник" с три престижни награди от международни филмови фестивали
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разходите за отбрана, Украйна и отношенията НАТО - САЩ в центъра на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ