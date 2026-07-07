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Изграждат нов транспортен мост над р. Владайска между районите „Красно село“ и „Овча купел“

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Съоръжението ще разполага  с тротоар за пешеходно преминаване

Нов транспортен мост
Снимка: Столична община
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Столична община започна изграждане на нов мост над река Владайска, който ще осигури връзка между районите „Красно село“ и „Овча купел“, съобщиха от "Московска" 33. Съоръжението ще бъде построено между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“, на мястото, където досега съществуваше единствено пешеходна пасарелка.

Връзката се използваше ежедневно от пешеходци и велосипедисти за достъп до спортен комплекс „Славия“, 132 СУ „Ваня Войнова“ и между двата столични района.

Досегашната пасарелка беше в силно компрометирано състояние с тежки увреждания по носещата конструкция, парапетите и връхната конструкция, поради което на практика беше неизползваема. Предвижда се новото мостово съоръжение да бъде изградено в срок от около три месеца.

Проектът предвижда мостовото съоръжение над река Владайска да бъде разположено при съществуващото триклонно кръстовище на ул. „Славия“ с ул. „Коломан“. Мостът ще е с две пътни ленти и пешеходни тротоари.

Мостът ще бъде с монолитна конструкция, а връхната част ще бъде изпълнена от сглобяеми предварително напрегнати греди. Тротоарните блокове са бетонови, а устоите – плътни стоманобетонни.

Проектът включва още изграждане на връзки към съществуващата улична мрежа между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“, както и обновяване на пътната настилка в обхвата на кръстовището на ул. „Славия“ и ул. „Коломан“.

Тротоарите ще бъдат изпълнени с бетонови плочи, а всички открити бетонови повърхности ще бъдат защитени със специално покритие с устойчивост на зимни условия. Предвидено е изграждането на достъпна среда съгласно нормативните изисквания, която ще осигури удобно преминаване за хора с увреждания и родители с детски колички.

В рамките на проекта ще бъде изградено ново улично осветление, ще се извърши реконструкция на съществуващата електропреносна и инженерна инфраструктура и ще бъде изпълнена нова система за отводняване с улични оттоци. Предвидени са още засаждане на нови дървета и озеленяване на прилежащите пространства.

Стойността на строително-монтажните работи е 1,23 млн. евро с ДДС.

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