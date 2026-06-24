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От КНСБ може да поискат отмяна на Закона за държавния служител заради настояването за плащане на осигуровки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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От синдиката са недоволни, че мярката не се отнася за МВР и военното министерство

КНСБ за осигуровките на държавните служители
Снимка: БТА
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Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд "Работна заплата" и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За догодина ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро.

От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на Закона за държавният служител.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от догодина 40 на 100, синдикатът официално иска отмяна на Закона за държавния служител.

"Да отпадне Законът за държавния служител, да се отмени и всички да минат по трудови правоотношения с всичките си права, освен задължения, вече да плащат осигуровки. Разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право за допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои. Така, че ако ще я възстановяваме, да я възстановим докрай", коментира Димитров.

От КНСБ са недоволни, че орязването на разходите за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне системата на МВР и Министерството на отбраната.

"Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво орязване, за нас този въпрос стои във въздуха и не получава отговор", посочи президентът на КНСБ.

Главният икономист на синдиката Любослав Костов изчисли, че при въвеждане на осигуровка от 20% и нейното компенсиране в заплатата все пак ще има намаляване на дохода. Даде пример с нетна заплата от 945 евро в момента на държавен служител.

"При една и съща заплата днес и след 3 месеца държавният служител ще получава 21 евро на месец по-малко до края на годината. Става въпрос за 84 евро и тук не говорим въобще за инфлацията. Това са номинални стойности. Ако вкараме инфлация, нещата стават още по-големи", каза Костов.

От централата настояват спестените пари от орязани незаети щатове във ведомствата да отидат за компенсиране на заплатите в публичния сектор заради инфлацията, която от началото на годината до момента е 6-7%.

#плащане на осигуровки #отмяна на Закона за държавния служител #Пламен Димитров КНСБ #права #новини в Метрото

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