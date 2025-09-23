От плаж до пуловер

Днес ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29.

По морето също ще е слънчево, сутринта с малко облаци. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Минималните ще са 17-20 градуса, а дневните 24-27. Морската вода е около 23-24 градуса, вълнението – около 3 бала.

В планините – слънчево и приятно. На 1200 метра температурата ще е около 23 градуса, а на 2000 метра около 16.

В сряда времето остава топло за сезона, с температури между 27 и 32 градуса. На места сутринта в Източна България ще има ниски облаци, следобед от запад ще започне увеличение на облачността.

В четвъртък идва промяна – със силен вятър от североизток нахлува по-студен въздух. Температурите падат с 5-7 градуса, облачността се увеличава и в източните и планинските райони ще превали слабо.

В петък и събота ще продължи да духа, а в Източна България вятърът ще е временно силен. Облачността ще е значителна, дъжд ще има само на места – основно в западната половина. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а минималните – 9-14.