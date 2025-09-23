БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От плаж до пуловер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази

От лятно слънце към есенен хлад

време - есен - дървета
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Днес ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29.

По морето също ще е слънчево, сутринта с малко облаци. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Минималните ще са 17-20 градуса, а дневните 24-27. Морската вода е около 23-24 градуса, вълнението – около 3 бала.

В планините – слънчево и приятно. На 1200 метра температурата ще е около 23 градуса, а на 2000 метра около 16.

В сряда времето остава топло за сезона, с температури между 27 и 32 градуса. На места сутринта в Източна България ще има ниски облаци, следобед от запад ще започне увеличение на облачността.

В четвъртък идва промяна – със силен вятър от североизток нахлува по-студен въздух. Температурите падат с 5-7 градуса, облачността се увеличава и в източните и планинските райони ще превали слабо.

В петък и събота ще продължи да духа, а в Източна България вятърът ще е временно силен. Облачността ще е значителна, дъжд ще има само на места – основно в западната половина. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а минималните – 9-14.

Последвайте ни

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
5
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
6
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Времето

В Гърция бурен вятър спря фериботите
В Гърция бурен вятър спря фериботите
Застудяване днес Застудяване днес
Чете се за: 01:32 мин.
Времето през седмицата 8 - 14 септември Времето през седмицата 8 - 14 септември
Чете се за: 01:05 мин.
Времето през уикенда Времето през уикенда
Чете се за: 00:42 мин.
Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета
Чете се за: 01:50 мин.
Времето през месец септември 2025 г. Времето през месец септември 2025 г.
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ