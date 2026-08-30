От понеделник в Гърция намаляват цените на стоките от първа необходимост

1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови, коригирани цени
От понеделник в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост. Хранителните магазини не работят днес и подготвят новите цени.
Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето търговци вече рекламират до 30% намаления.
Според официалното изявление на правителството от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени.
Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон.
Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление.
Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%.
Шест търговски вериги съобщават за намаления на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Родителите очакват да видят утре цените, за да подготвят децата за училище.
Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и таза след намалението.