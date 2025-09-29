БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От сняг до 30-градусови жеги

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази

Октомври няма да е скучен

времето юни слънце жеги дъжд температури градуса
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Октомври ще бъде пълен с изненади – буквално от минусови температури и сняг до почти летни жеги от 30 градуса. Синоптиците предупреждават: гответе се за всичко.

Средните стойности ще са около нормалните – в равнините около 11-15 градуса, във високите полета 10-13, а в планините – от нулата до 7. Но екстремите са впечатляващи – от минус 3 в студените нощи до 30 градуса в най-топлите дни.

Дъждовете няма да подминат страната – за повечето места се очакват между 40 и 70 литра на кв. метър, а на югоизток – до 100.

Първото десетдневие ще е най-динамично: облаци, валежи и средиземноморски циклони ще владеят времето. Между 2-5 октомври и в края на периода се очакват сериозни дъждове, а температурите ще са по-ниски от обичайното.

С две думи – октомври е месец за експерименти със стила: чадърът, якето и тениската може да се окажат заедно в раницата ти.

Последвайте ни

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
4
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
5
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
6
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Времето

Облаци и дъжд ще бележат неделята
Облаци и дъжд ще бележат неделята
Облаци, вятър и първи снежинки в съботния ден Облаци, вятър и първи снежинки в съботния ден
Чете се за: 01:05 мин.
Силен вятър и по-ниски температури в петък Силен вятър и по-ниски температури в петък
Чете се за: 01:15 мин.
Най-мощният тайфун за годината, наречен „Рагаса“, връхлетя Тайван и спря полети Най-мощният тайфун за годината, наречен „Рагаса“, връхлетя Тайван и спря полети
Чете се за: 00:42 мин.
Слънце днес, студ през почивните дни Слънце днес, студ през почивните дни
Чете се за: 01:30 мин.
От плаж до пуловер От плаж до пуловер
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ