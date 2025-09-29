От сняг до 30-градусови жеги

Октомври ще бъде пълен с изненади – буквално от минусови температури и сняг до почти летни жеги от 30 градуса. Синоптиците предупреждават: гответе се за всичко.

Средните стойности ще са около нормалните – в равнините около 11-15 градуса, във високите полета 10-13, а в планините – от нулата до 7. Но екстремите са впечатляващи – от минус 3 в студените нощи до 30 градуса в най-топлите дни.

Дъждовете няма да подминат страната – за повечето места се очакват между 40 и 70 литра на кв. метър, а на югоизток – до 100.

Първото десетдневие ще е най-динамично: облаци, валежи и средиземноморски циклони ще владеят времето. Между 2-5 октомври и в края на периода се очакват сериозни дъждове, а температурите ще са по-ниски от обичайното.

С две думи – октомври е месец за експерименти със стила: чадърът, якето и тениската може да се окажат заедно в раницата ти.