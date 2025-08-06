БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отбелязваме Преображение Господне, освещава се гроздето

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници - Преображение Господне.

Началото на празника идва от първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития - явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици. Апостолите не допускали, че Иисус Христос ще понася унижения и страдания - според тях това било несъвместимо с величието и славата Му. Той им говорил често за страданията, които го очакват, за смъртта и Възкресението си. За да укрепи вярата на учениците си, Иисус Христос решил да покаже на трима от апостолите истинната си небесна слава.

Заедно с Петър, Иаков и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, отдалечил се от тях и започнал да се моли. Скоро те заспали, а когато се събудили, видели своя Учител напълно преобразен. Лицето му светело като слънце, а дрехите му блестели като светлина. Иисус беседвал с двама от най-великите представители на Стария Завет - пророците Мойсей и Илия, за предстоящите си страдания и Кръстна смърт в Йерусалим. В един момент светъл облак осенил всички и от него се разнесъл могъщ глас: "Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. Него слушайте".

При тези слова свише, апостолите в силен страх паднали ничком на земята. Когато славата Господня се скрила от тях, Господ се приближил към учениците си и казал: "Станете, не бойте се!". Това чудодейно събитие трябвало да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания, да укрепи вярата им в Неговата Божествена природа.

За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година.

На този ден в Светата литургия на православните храмове се прибавя специален тропар (молитвено песнопение) със старославянското название "Начатки овощей", а в Българската православна църква - "Освещаване на гроздето". За първи път то се освещава в храма и се яде на празника Преображение Господне.

Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, щъркелите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи.

#Преображение Господне #църковен празник

Последвайте ни

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
4
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
5
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
6
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Общество

Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон "Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон
Чете се за: 03:02 мин.
Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците? Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?
Чете се за: 02:15 мин.
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
Започва изплащането на пенсиите за август Започва изплащането на пенсиите за август
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ