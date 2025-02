Отборите във Формула 1 показаха болидите за новия сезон

Отборите във Фрмула 1 показаха болидите за новия сезон на церемония в зала "О2 Арена" в Лонодн.

Пилотите преминаха по червения килим, редом до болидите на събитието, което даде началото на празненствата по случай 75-годишнината на световния шампионат.

What an image. What a night #F175LIVE pic.twitter.com/JrorMEgPsX