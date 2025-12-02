Откриха център за пълнолетни с епилепсия и ДЦП в София

Откриха първия дневен център за възрастни с епилепсия и детска церебрална парализа в София. В него подкрепа вече получават 25 души. Заради недостиг на медицински персонал обаче центърът не може да осигури заместваща грижа за хората, чиито близки не могат да се грижат за тях.

36-годишната Биляна е с епилепсия и тежка умствена недостатъчност. Майка ѝ Мариана не практикува лекарската професия, за да я гледа.

Мариана Бончевска: "Изцяло съм личен асистент на моето дете, защото изисква ежедневни грижи."

Биляна е сред първите посетители на първия дневен център за хора с епилепсия и детска церебрална парализа в София.

Мариана Бончевска: "Този център е много необходим за родителите и за тези хора, защото позволява една интеграция, едно социализиране на нашите деца. Те са в своята среда, в която се чувстват добре. Мога да се върна към професията си. Все пак малко е късно, но все пак мога нещо да работя." Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика: "На тези хора се дава възможност да намерят нов шанс в живота. Защото услугите, които се предоставят в един такъв център, не изчерпват само дневното обгрижване на хората." Надежда Бачева, заместник-кмет на СО: "В момента в София има над 115 услуги за хора с увреждания, за хора в неравностойно положение, което колкото и много да звучи, всъщност съвсем не е достатъчно."

Новият център предлага арт, трудова, музикална терапия, психологическа подкрепа. Има възможност да осигури и заместваща грижа.

Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия: "Могат да бъдат оставени по Закона за хората с увреждания до един месец в годината. Ние имаме опит с родители, които влизаха в болницата — нямаше на кого да оставят своите деца."

За да заработи заместващата грижа, центърът има нужда от медицински сестри.