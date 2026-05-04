БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 03:10 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора и кухни-майки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

В столова за стари хора в Силистра са открити 231,6 кг храни в нарушение

качество храната училищните столове
Слушай новината

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по‑тежките нарушения са съставени 11 акта.

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация.

В студентски стол в Хасково пък готвени ястия са съхранявани при минусова температура, липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти.

Във Варна е открита риба без задължителната маркировка.

В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност.

В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи.

В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко.

Освен проблемите с храните, често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол – липса или нередовно водене на документация

Откритите общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени.

#над 360 кг #открити негодни храни #област Силистра #унищожаване #БАБХ

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
2
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
4
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
5
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата
6
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Регионални

Полицията в Свищов разследва замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим
Полицията в Свищов разследва замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим
Национално изложение за цветя “Флора” - 2026 се провежда в Бургас (СНИМКИ) Национално изложение за цветя “Флора” - 2026 се провежда в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Авария на главен водопровод оставя без вода град Стралджа и три села Авария на главен водопровод оставя без вода град Стралджа и три села
Чете се за: 00:55 мин.
Транспортен хаос в Пловдив - ще остане ли градът само с една автогара? Транспортен хаос в Пловдив - ще остане ли градът само с една автогара?
Чете се за: 04:15 мин.
Областната управа в Смолян иска помощ от държавата за овладяването на ситуацията със свлачището Областната управа в Смолян иска помощ от държавата за овладяването на ситуацията със свлачището
Чете се за: 06:45 мин.
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Национално изложение за цветя “Флора” - 2026 се...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след...
Чете се за: 06:37 мин.
По света
Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ