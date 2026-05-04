Откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора и кухни-майки

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по‑тежките нарушения са съставени 11 акта.

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация.

В студентски стол в Хасково пък готвени ястия са съхранявани при минусова температура, липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти.

Във Варна е открита риба без задължителната маркировка.

В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност.

В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи.

В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко.

Освен проблемите с храните, често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол – липса или нередовно водене на документация

Откритите общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени.