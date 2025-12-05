Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски

Уран над нормата е открит и във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък. Лабораторен анализ показал наличие 31,2 μg/l, при максимално допустима стойност 30 μg/l, съобщиха от Общината.

Заради това РЗИ Хасково определя водата от мрежата като негодна за консумация и за използване при приготвяне на храна. Тя може да бъде използвана единствено за битови и хигиенни нужди.

Създадена е организация за осигуряване на вода, годна за пиене и готвене. В детските градини ще бъде осигурена бутилирана вода за питейни нужди, както и за приготвяне на храна.

За приготвянето на храна в Социален патронаж и дневните центрове ще се доставя вода. В сградата на ВиК – Харманли ще бъде разположена стационарна водоноска.