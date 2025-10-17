Откриващата церемония на Зимните олимпийски игри ще се проведе на четири локации

За първи път в историята на Олимпийските игри, откриващата церемония на Зимните игри в Милано-Кортина ще се проведе на четири отдалечени една от друга локации.

Парад на нациите ще има на стадион "Сан Сиро" в Милано, както и в планинските курорти Кортина д'Ампецо, Предацо и Ливиньо, които ще домакинстват различните турнири в отделните спортове.

Организаторите от Италия внасят уточнението, че всяка една страна ще има правото на повече от една делегация, както и допълнителен знаменосец.

Концепцията на церемонията носи името "Хармония" с послание за единство и мир.