Отличен дебют за Пер-Матиас Хьогмо начело на Лудогорец, който прекъсна серията си от 5 мача без победа в Първа лига

Пер-Матиас Хьогмо дебютира с победа начело на Лудогорец. Шампионите спечелиха с 2:0 гостуването на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига и прекъснаха серията от пет шампионатни мача без победа.

66-годишният Хьогмо пристигна през седмицата в Разград, а вчера беше представен официално пред медиите. Той пое отбора след 15-дневна работа на временния наставник Тодор Живондов, а постоянният му предшественик Руи Мота беше освободен заради поредица слаби резултати. Успехът с новия треньор сложи и край на серията от девет срещи в първенството и европейските турнири, в които Лудогорец нямаше победа. Единствената им такава дойде трудно над Черноморец (Бургас) от Втора лига с 3:2 в последната минута.

Гостите започнаха ентусиазирано и можеха да открият резултата още в 15-ата минута, но ударът на нападателя Ерик Биле от добра позиция се спря в горната греда. В 24-ата минута обаче все пак резултатът беше открит, най-вече заради грешка в защитата на домакините и пасивността на Виктор Очаи. Петър Станич центрира от ъглов удар и от три метра Диниш Алмейда прати топката в мрежата.

Домакините вдигнаха глава към вратата на шампионите към 30-ата минута и Николас Фонтейн стреля фронтално срещу вратата, но Бонман спаси без проблеми. Две минути преди края на първата част дойде и спорна ситуация в полето на Лудогорец, като футболистите от столицата искаха дузпа заради игра с ръка на Франсиско Сон. Но нито съдията на терена, нито останалите арбитри в стаята за видеопомощ (ВАР) видяха основание за реакция.

Второто полувреме започна с натиск на Септември и в 53-ата минута Галин Иванов центрира от свободен удар. Николас Фонтейн успя да засече и да стреля към вратата, но Бонман изби в корнер. Последваха два пропуска на Галин Иванов и на Фурие в следващите три минути.

Най-спорната ситуация в мача дойде в 62-ата минута, когато съдията Красен Георгиев трябваше да преценява дали да остави гол за Септември, реализиран от Мартин Христов. Телевизионните повторения показаха, че топката е преминала голлинията с пълния си обем, но при изграждането на атаката същият Христов е играл с ръка. Съдията Георгиев отиде до страничната линия и прегледа цялата атака на on-field-review (ВАР) и отсъди фаул в атака.

В 67-ата минута Ивайло Чочев обаче беше на точното място и вкара за 2:0 за гостите. Кайо Видал проби по крилото и центрира, Роберт Шутен не се намеси и остави топката за Чочев, който я вкара за втори път зад вратаря Янко Георгиев.

В последните минути на срещата на терена се появи и швейцарският нападател Квадво Дуа, който дори вкара топката във вратата на Септември, но съдиите отмениха гола заради засада. Дуа не беше играл от 19-и април тази година заради тежка контузия, която наложи и операция на крака.

Лудогорец събра 27 точки, изкачи се на 4-ото място, но все още изостава на 8 от върха, където е Левски. "Сините" по-късно днес гостуват на Монтана.

Септември остава на 14-о място, а днес за първи път на пейката седна новият им старши треньор Славко Матич, който очакваше работната си виза.