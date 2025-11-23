БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пер-Матиас Хьогмо след първия си мач начело на Лудогорец: Много съм доволен от отношението на играчите

Лудогорец победи Септември с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на футболната Първа лига при дебюта на Хьогмо.

Пер-Матиас Хьогмо след първия си мач начело на Лудогорец: Много съм доволен от отношението на играчите
Слушай новината

Новият старши треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо каза, че тимът му трябва да си върне увереността. Шампионите победиха Септември с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на футболната Първа лига и прекъснаха серията от пет поредни мача без победа.

„През второто полувреме играхме малко по-директно. Имахме някои много добри шансове. На първо място съм много доволен от отношението на играчите“, заяви Хьогмо.

Радвам се, че комуникирахме добре през втората част и ще видим как искаме да развием начина на игра в следващите мачове. Да имаме подходящ тайминг. Имаме нужда от тази по-добра връзка“, каза още специалистът.

Попитан дали титлата остава основната цел на отбора, той отговори:

„Всичко е възможно във футбола. Имаме много контузени играчи. Трябва да работим много, за да си върнем увереността.“

