Отличие за „Следите остават“: Богдана Лазарова с награда от Съюза на юристите в България

Поредна награда за разследващия журналист на БНТ и автор на предаването „Следите остават“ Богдана Лазарова. Тя получи наградата на Съюза на юристите в България за две разследвания – за финансовите измами, извършвани през колцентрове в България, и за имотни измами, отнемане на бизнес и пране на пари с фалшиви арбитражни решения. Наградата беше връчена в присъствието на президента на България Илияна Йотова, председателя на Конституционния съд Павлина Павлова и министъра на правосъдието Андрей Янкулов. Богдана Лазарова получава за втори път наградата на Съюза на юристите в България.

Богдана Лазарова, журналист БНТ: „Повече от шест години предаването излъчва разследвания изключително в обществен интерес. Не сме се отклонили от тази тема. Няма да се отклоним и занапред. Всичко това, което ще покажем като разследвания засяга широка маса от населението. Тази награда е признание и за тези усилия на БНТ да защитава обществения интерес и да показва проблемите колкото и остри да са те."



