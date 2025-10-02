Отново отложиха завръщането на Барселона на "Камп Ноу"

Шампионът на Испания Барселона няма да се завърне на своя стадион „Камп Ноу“ и за третия кръг на Шампионската лига на 21 октомври, когато каталунците посрещат гръцкия Олимпиакос, обявиха от клуба. Срещата отново ще бъде на Олимпийския стадион „Монтжуик“, където се играе и мачът срещу Пари Сен Жермен в сряда вечер (1:2).

„Клубът продължава да работи, за да получи необходимите административни разрешения за отварянето на „Камп Ноу" в следващите дни", обясниха от клуба в комюнике, като уточни, че Барселона работи по „нови модификации, които кметството на Барселона е изискало от клуба миналата седмица".

Това става повече от две години след началото на ремонтните дейности на стадиона, чиято цел е да увеличи капацитета до 105 000 зрители. Спортното съоръжение обаче още не е готово да приема мачове.