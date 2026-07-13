Отстранен от Мондиал 2026 съдия почина

Реферът на ФИФА - Роб Диперинк, си е отишъл от този свят на едва 38-годишна възраст. Последният му двубой е бил в събота - приятелски мач между Го Ахед Ийгълс и Аполон Лимасол.

Съдията от нидерландската Ередивизи, който беше отстранен от списъка с арбитри за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, беше арестуван през април след обвинения в сексуално посегателство над непълнолетно момче в Лондон. По-късно делото по случая беше прекратено, а обвиненията - свалени.

Нидерландската полиция разследва смъртта на Диперинк, като все още не са ясни причините за нея.

Местната футболна федерация излезе с изявление, в което заяви, че е "шокирана и дълбоко наскърбена" от смъртта на рефера. Тя потвърди пред частния телевизионен канал NOS за смъртта на рефера и също каза, че не знае причината.

Медиите в Нидерландия отделят внимание и на отпадането на съдията от Мондиала в САЩ и припомнят негово интервю пред местния De Telegraaf, в което сподели следното: "Много ми коства, че бях погрешно обвинен и отстранен. От самото начало напълно сътрудничех с полицейското разследване и веднага отговорих подробно и дадох обяснения пред ФИФА, УЕФА и KNVB (местната федерация). Обвиненията бяха отхвърлени и делото беше прекратено в рамките на две седмици след адекватно и задълбочено разследване от полицията".

Диперинк бе селектиран от ФИФА за Мондиал 2026 сред нидерландците като ВАР арбитър, който да придружи Дани Макели.

Новината обаче за ареста му във връзка със сексуално посегателство над тийнейджър в лондонски хотел след победата на Кристъл Палас над Фиорентина с 3:0 в Лигата на конференциите доведе и до своевременната намеса на ФИФА и неговото отстраняване от наряди за Световното.