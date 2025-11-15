БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оже-Алиасим оформи Топ 4 на Финалите на ATP

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Канадецът сложи край на разочароващия сезон на Александър Зверев.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БТА
Слушай новината

Феликс Оже-Алиасим преодоля груповата фаза на Финалния турнир на ATP за сезона, който се провежда в Торино, Италия. Канадецът спечели трудно с 6:4, 7:6(4) срещу двукратния шампион Александър Зверев.

Поставеният под №8 в схемата зае второ място в група "В", записвайки две победи и една загуба, докато германският представител остана трети, допускайки второ поражение.

На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели първо място в група "А" и получи наградата за №1 през сезона.

Оже-Алиасим направи решителен пробив за 6:4 в края на първата сет. Във втората част се стигна до тайбрек, в който канадецът победи със 7:4.

"Това е високо ценен турнир от всички състезатели. Първият сет беше изключителен. Той получи няколко възможности, но аз се справих с всичките. Представих се силно и във втората част, въпреки че имах някои пропуснати шансове. Това е доста специфично, но съм радостен, че цялостно успях да се справя", заяви Оже-Алиасим, цитиран от официалния сайт на ATP.

Канадският представител ще опита да триумфира с четвъртата си титла през сезона.

В другия полуфинал в Торино един срещу друг ще се изправят миналогодишният шампион Яник Синер и Алекс де Минор.

#Финален турнир на ATP в Торино 2025 # Александър Зверев # Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
1
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
2
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
4
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
6
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: ATP

Карлос Алкарас беше награден с купата за световен №1
Карлос Алкарас беше награден с купата за световен №1
Синер продължава с доминацията в Торино, изравни рекорд на Федерер Синер продължава с доминацията в Торино, изравни рекорд на Федерер
Чете се за: 02:47 мин.
Карлос Алкарас ще завърши сезона като №1 в света Карлос Алкарас ще завърши сезона като №1 в света
Чете се за: 03:07 мин.
Алекс де Минор победи Тейлър Фриц за първи успех на Финалния турнир на АТР Алекс де Минор победи Тейлър Фриц за първи успех на Финалния турнир на АТР
Чете се за: 02:12 мин.
Яник Синер победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни Яник Синер победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни
Чете се за: 01:22 мин.
Феликс Оже-Алиасим остава в борбата за полуфиналите в Торино Феликс Оже-Алиасим остава в борбата за полуфиналите в Торино
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ