Оже-Алиасим оформи Топ 4 на Финалите на ATP

Феликс Оже-Алиасим преодоля груповата фаза на Финалния турнир на ATP за сезона, който се провежда в Торино, Италия. Канадецът спечели трудно с 6:4, 7:6(4) срещу двукратния шампион Александър Зверев.

Поставеният под №8 в схемата зае второ място в група "В", записвайки две победи и една загуба, докато германският представител остана трети, допускайки второ поражение.

На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели първо място в група "А" и получи наградата за №1 през сезона.

Оже-Алиасим направи решителен пробив за 6:4 в края на първата сет. Във втората част се стигна до тайбрек, в който канадецът победи със 7:4.

"Това е високо ценен турнир от всички състезатели. Първият сет беше изключителен. Той получи няколко възможности, но аз се справих с всичките. Представих се силно и във втората част, въпреки че имах някои пропуснати шансове. Това е доста специфично, но съм радостен, че цялостно успях да се справя", заяви Оже-Алиасим, цитиран от официалния сайт на ATP.

The moment @felixtennis claimed his 50th win of the season and booked his FIRST #NittoATPFinals semi-final! pic.twitter.com/NOIylnL5HP — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025

Канадският представител ще опита да триумфира с четвъртата си титла през сезона.

В другия полуфинал в Торино един срещу друг ще се изправят миналогодишният шампион Яник Синер и Алекс де Минор.