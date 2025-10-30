БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Канадецът се доближи на 290 точки от осмия в класирането за Торино – Лоренцо Музети.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Феликс Оже-Алиасим запази шансовете си за участие на Финалите на ATP в Торино, след като отново демонстрира характер и обърна мача си от третия кръг на Мастърс 1000 турнира в Париж. Деветият поставен канадец победи Даниел Алтмайер с 3:6, 6:3, 6:2 – третият му последователен успех в турнира, постигнат след изоставане в сетовете.

„Три сета през цялата седмица – борба след борба,“ каза Оже-Алиасим след победата.

„Всеки ден трябва да се връщам в мачовете, да остана спокоен и търпелив, да намирам решения. Знаех, че и днес ще бъде трудно, но се опитах да се съсредоточа, да направя правилните избори и да изпълнявам по-добре.“, добави канадецът.

Той призна, че е подобрил сервиса си в решаващите моменти:

„Започнах да сервирам все по-добре. В началото се затруднявах с неговите промени на темпото при посрещане, но после намерих начин да го притисна и го пробих три пъти до края.“, анализира Оже-Алиасим.

След изморителните победи над Франсиско Комесаня и Александър Мюлер, Феликс започна колебливо двубоя срещу Алтмайер в „Ла Дефанс Арена“.

Въпреки това той не изпадна в паника и изигра два почти безупречни сета, за да се класира за четвъртфинал срещу шампиона от Шанхай Валентен Вашеро.

С 81-ата си победа в зала през това десетилетие, Оже-Алиасим се доближи на 290 точки от осмия в класирането за Торино – Лоренцо Музети. Канадецът може да изпревари Музети, ако стигне до финала в Париж.

Оже-Алиасим беше агресивен на сервис през целия мач, спечелвайки 87% от точките (39/45) при първи начален удар. Той също така бе изключително ефективен на мрежата – спечели 20 от 25 точки, въпреки бавната настилка в залата.

Това е шести пореден четвъртфинал на турнир от ATP за 24-годишния канадец, който ще се изправи за първи път в кариерата си срещу монегаската сензация Валентен Вашеро.
Франкофонският сблъсък обещава зрелище – Вашеро по-рано елиминира Камерън Нори.

#тенис турнир в париж 2025 #Мастърс 1000 в Париж 2025 # Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
4
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
5
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
6
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: ATP

Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж
Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж
Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Чете се за: 01:17 мин.
Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 01:02 мин.
Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех
Чете се за: 02:22 мин.
Григор Димитров прекрати участието си в Париж Григор Димитров прекрати участието си в Париж
Чете се за: 01:47 мин.
Алкарас: Не знам какво се случи, дойдох с много енергия Алкарас: Не знам какво се случи, дойдох с много енергия
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ