Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж

Феликс Оже-Алиасим запази шансовете си за участие на Финалите на ATP в Торино, след като отново демонстрира характер и обърна мача си от третия кръг на Мастърс 1000 турнира в Париж. Деветият поставен канадец победи Даниел Алтмайер с 3:6, 6:3, 6:2 – третият му последователен успех в турнира, постигнат след изоставане в сетовете.

„Три сета през цялата седмица – борба след борба,“ каза Оже-Алиасим след победата. „Всеки ден трябва да се връщам в мачовете, да остана спокоен и търпелив, да намирам решения. Знаех, че и днес ще бъде трудно, но се опитах да се съсредоточа, да направя правилните избори и да изпълнявам по-добре.“, добави канадецът.

Той призна, че е подобрил сервиса си в решаващите моменти:

„Започнах да сервирам все по-добре. В началото се затруднявах с неговите промени на темпото при посрещане, но после намерих начин да го притисна и го пробих три пъти до края.“, анализира Оже-Алиасим.

След изморителните победи над Франсиско Комесаня и Александър Мюлер, Феликс започна колебливо двубоя срещу Алтмайер в „Ла Дефанс Арена“.

Въпреки това той не изпадна в паника и изигра два почти безупречни сета, за да се класира за четвъртфинал срещу шампиона от Шанхай Валентен Вашеро.

С 81-ата си победа в зала през това десетилетие, Оже-Алиасим се доближи на 290 точки от осмия в класирането за Торино – Лоренцо Музети. Канадецът може да изпревари Музети, ако стигне до финала в Париж.

Оже-Алиасим беше агресивен на сервис през целия мач, спечелвайки 87% от точките (39/45) при първи начален удар. Той също така бе изключително ефективен на мрежата – спечели 20 от 25 точки, въпреки бавната настилка в залата.

Това е шести пореден четвъртфинал на турнир от ATP за 24-годишния канадец, който ще се изправи за първи път в кариерата си срещу монегаската сензация Валентен Вашеро.

Франкофонският сблъсък обещава зрелище – Вашеро по-рано елиминира Камерън Нори.