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Пълен стадион чака Левски в реванша срещу Борац

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Спорт
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Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 20:30 часа.

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Левски приема босненския Борац във вторник вечер в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 20:30 часа, а трибуните ще бъдат изпълнени до краен предел, след като билетите за двубоя бяха разпродадени още дни преди първия съдийски сигнал.

Преди седмица двата отбора завършиха 1:1 в Баня Лука. Домакините откриха резултата след ранно попадение от дузпа, но след почивката Левски заигра далеч по-уверено и стигна до изравняване чрез резервата Армстронг Око-Флекс. В заключителните минути „сините“ бяха по-настоятелният тим, но не успяха да стигнат до пълен обрат и така всичко ще се реши в София.

Първият двубой даде възможност на Хулио Веласкес да използва почти всички нови попълнения, привлечени през лятото. Единствено Адриан Райчев не записа официален дебют. Най-силно впечатление остави Сержиньо, който подаде за изравнителния гол на Око-Флекс. Давид Кусо, започнал като титуляр след доброто си представяне в подготовката, бе заменен принудително на почивката именно от голмайстора. Сред стартовите единадесет беше и Рейналдо, а през второто полувреме в игра се появиха още Мехди Мубарик и Алекс Сентейес.

Заради отпадането на правилото за головете на чужд терен равенството от първата среща не дава предимство на нито един от двата отбора. Победителят ще продължи към следващата фаза на турнира, където най-вероятният съперник е румънският Университатя Крайова.

„Ясно е, че това ще бъде различен мач, защото играем пред нашата публика. Има сходни неща с първата среща, тъй като съперникът е същият, но смятам, че тогава се представихме добре. Сега целта ни е да изиграем още по-силен двубой и да се поздравим с победата“, заяви старши треньорът Хулио Веласкес на пресконференцията преди реванша.

След европейския сблъсък Левски ще насочи вниманието си към старта на новия сезон в българското първенство. В петък, 17 юли, шампионите ще открият кампанията с домакинство срещу новака Дунав Русе.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Борац Баня Лука #ПФК Левски София

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