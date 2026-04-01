Панагюрското златно съкровище се връща в града за годишнината от Априлското въстание

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище отново ще бъде показан в Панагюрище. От 1 април до 17 май деветте златни съда могат да се видят в специалната зала „Трезор“ на Историческия музей.

Това се случва по повод 150 години от Априлското въстание. През останалото време в музея е изложено копие на съкровището.

Панагюрското съкровище е открито през 1949 година и включва девет златни съда с общо тегло над 6 килограма. То е едно от най-ценните тракийски съкровища и впечатлява с изображения на богове, герои и митологични сцени.

Завръщането му дава рядка възможност да бъде видяно на мястото, където е открито.