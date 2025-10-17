Панатинайкос сломи съпротивителните сили на Анадолу Ефес (ВИДЕО)

Панатинайкос увеличи положителната си серия в Евролигата до трети пореден успех. Съставът на Ергин Атаман срази Анадолу Ефес с 95:81 в мач от петия кръг. В Баскетболния център за развитие първото полувреме не предвещаваше подобен край, но през второто гърците загатнаха за възможностите си в офанзивен план и сломиха съпротивата на баскетболистите на Игор Кокошков.

На сметката на "детелините" личат четири победи и само една загуба, а турците имат два успеха и три поражения. На 24 октомври (петък) "зелените" ще пътуват до Болония за мач срещу Виртус, докато Анадолу ще влезе в ролята на домакин на другия турски участник в турнира на богатите - Фенербахче.

Дебютните минути дадоха предпоставка за сериозна доза интрига. Джеди Осман, Йомер Юрцевен и Костас Слукас бяха движещата сила за гостите, а за домакините с тази роля се заеха Шейн Ларкин, Ерджан Османи и Йоргос Папаянис. Впоследствие гърците си издействаха точка актив в края на встъпителния период.

„Детелините“ се радваха на добър старт на втората част и това доведе до покачването на разликата. Джордан Лойд и Ларкин обединиха усилията си в опит турците да си стъпят на краката, но Юрцевен спря желанията им за пълен обрат и собственоръчно изведе „зелените“ при 43:42 на голямата почивка.

Точните стрелби зад дъгата на Роландс Шмитс и Осман загатнаха, че интригата ще остане жива и при подновяването на играта. Вторият нямаше спиран, като получи подкрепа в нападение от Ришон Холмс и Хуан Ергнангомес, което даде основание на гръцкия тим да наруши статуквото и да се откъсне с 15 точки след 30 минути игра. В последната част гостите се справиха с опитите за щурм на своя съперник и отново си върнаха спокойствието, за да сложат край на интригата.

Джеди Осман открадна шоуто за ПАО със своите 29 точки и 5 борби, допълнени от 6 точни стрелби зад арката, които са рекордни в неговата кариера от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Джериан Грант завърши с 11 точки и 5 борби, Ришон Холмс има 10 и 7 овладени под двата ринга топки.

Шейн Ларкин отвърна за Анадолу с 18 точки и 5 асистенции. Пи Джей Доужър отбеляза 15 точки, Джордан Лойд реализира 13.