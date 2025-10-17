Панатинайкос сломи съпротивителните сили на Анадолу Ефес (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцкият тим се нуждаеше от силно второ полувреме, за да увеличи победната си серия в Евролигата.

панатинайкос сломи съпротивителните сили анадолу ефес видео
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Панатинайкос увеличи положителната си серия в Евролигата до трети пореден успех. Съставът на Ергин Атаман срази Анадолу Ефес с 95:81 в мач от петия кръг. В Баскетболния център за развитие първото полувреме не предвещаваше подобен край, но през второто гърците загатнаха за възможностите си в офанзивен план и сломиха съпротивата на баскетболистите на Игор Кокошков.

На сметката на "детелините" личат четири победи и само една загуба, а турците имат два успеха и три поражения. На 24 октомври (петък) "зелените" ще пътуват до Болония за мач срещу Виртус, докато Анадолу ще влезе в ролята на домакин на другия турски участник в турнира на богатите - Фенербахче.

Дебютните минути дадоха предпоставка за сериозна доза интрига. Джеди Осман, Йомер Юрцевен и Костас Слукас бяха движещата сила за гостите, а за домакините с тази роля се заеха Шейн Ларкин, Ерджан Османи и Йоргос Папаянис. Впоследствие гърците си издействаха точка актив в края на встъпителния период.

„Детелините“ се радваха на добър старт на втората част и това доведе до покачването на разликата. Джордан Лойд и Ларкин обединиха усилията си в опит турците да си стъпят на краката, но Юрцевен спря желанията им за пълен обрат и собственоръчно изведе „зелените“ при 43:42 на голямата почивка.

Точните стрелби зад дъгата на Роландс Шмитс и Осман загатнаха, че интригата ще остане жива и при подновяването на играта. Вторият нямаше спиран, като получи подкрепа в нападение от Ришон Холмс и Хуан Ергнангомес, което даде основание на гръцкия тим да наруши статуквото и да се откъсне с 15 точки след 30 минути игра. В последната част гостите се справиха с опитите за щурм на своя съперник и отново си върнаха спокойствието, за да сложат край на интригата.

Джеди Осман открадна шоуто за ПАО със своите 29 точки и 5 борби, допълнени от 6 точни стрелби зад арката, които са рекордни в неговата кариера от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Джериан Грант завърши с 11 точки и 5 борби, Ришон Холмс има 10 и 7 овладени под двата ринга топки.

Шейн Ларкин отвърна за Анадолу с 18 точки и 5 асистенции. Пи Джей Доужър отбеляза 15 точки, Джордан Лойд реализира 13.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Панатинайкос

