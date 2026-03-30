Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
Чете се за: 05:07 мин.
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Чете се за: 05:30 мин.
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Чете се за: 00:45 мин.
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Панатинайкос спря Везенков, но не и Олимпиакос (ВИДЕО)

Българският национал остана далече от обичайното си ниво, но "червено-белите" триумфираха в големия дуел на Гърция.

Александър Везенков и Олимпиакос продължават да летят в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници матираха Панатинайкос в големия дуел със 101:94 в среща от 23-ия кръг, изигран в "Телеком Център".

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица. Този път българският национал бе лимитиран в офанзивен план, като остана на крачка от преминаването на двуцифрената бариера. Крилото финишира със скромните за неговите възможности 9 точки, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 0/1 отвъд дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Напрежението се покачи в хода на мача, тъй като през първото полувреме Тайлър Дорси от състава на "червено-белите" и Кендрик Нън от редиците на "детелините" се спречкаха, заради което бяха изгонени.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас продължава да не познава вкуса на загубата и срещу нейното име личи пълен актив от 21 победи, с което продължава да е едноличен лидер във временното класиране в шампионата на южната ни съседка. На 5 април (неделя) Везенков и компания ще домакинстват на Мѝконос.

Откриващите минути дадоха предпоставки за сериозна доза интрига и точните стрелби валяха от двете страни. Гостите намериха имаха други намерения и чрез офанзивния си потенциал заиграха по светкавичен начин ролята на лидери, за да си издействат аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

„Червено-белите“ нямаха намерение да спират да тровят нервите на своя съперник и в следващата десетка, което им предостави възможността да се радват на двуцифрена преднина. Домакините трудно намираха аргументи да отговорят на предизвикателството и тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 60:44.

„Детелините“ отказаха да развеят бялото знаме и включиха на друга скорост в хода на следващата десетка, когато почти стопиха изоставането си. Все пак действащите шампиони в южната ни съседка си издействаха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

„Червено-белите“ си върнаха увереността в заключителната четвърт, в която отново започнаха да се радват на двуцифрена разлика. Късен щурм даде последни надежди на „зелените“, че имат шанс да намерят пътя към обрата, но тимът от Пирея не се даде до финалната сирена.

Тайлър Дорси поведе колоната на реализаторите за Олимпиакос със своите 18 точки. Донта Хол финишира с 13 и 6 борби, Янулис Ларендзакис се отчете с 12 и 6 асистенции. Алек Питърс и Томас Уолкъп (8 завършващи подавания) се разписаха с по 11 точки.

Джеди Осман отвърна за Панатинайкос с 19 точки и 6 борби. Ти Джей Шортс се отличи с 18 точки, Кендрик Нън нанзиа 17, Костас Слукас има 15. Константинос Митоглу приключи с 11 точки и 8 борби, Матиас Лесор завърши с 10 и 6 овладени под двата ринга топки.

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
1
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
2
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
3
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
4
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
5
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
6
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
6
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...

Още от: Баскетбол

Академик взе глътка въздух след трилър с две продължения срещу Шумен
Академик взе глътка въздух след трилър с две продължения срещу Шумен
Балкан не остави съмнения срещу Левски Балкан не остави съмнения срещу Левски
Чете се за: 03:10 мин.
Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс
Чете се за: 06:15 мин.
Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:17 мин.
Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:02 мин.
Рилски наложи волята си над Берое в края Рилски наложи волята си над Берое в края
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Парламентът ще заседава извънредно на 1 април Парламентът ще заседава извънредно на 1 април
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни...
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България
Чете се за: 02:17 мин.
По света
