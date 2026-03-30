Панатинайкос спря Везенков, но не и Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос продължават да летят в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници матираха Панатинайкос в големия дуел със 101:94 в среща от 23-ия кръг, изигран в "Телеком Център".

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица. Този път българският национал бе лимитиран в офанзивен план, като остана на крачка от преминаването на двуцифрената бариера. Крилото финишира със скромните за неговите възможности 9 точки, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 0/1 отвъд дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Напрежението се покачи в хода на мача, тъй като през първото полувреме Тайлър Дорси от състава на "червено-белите" и Кендрик Нън от редиците на "детелините" се спречкаха, заради което бяха изгонени.

Kendrick Nunn and Tyler Dorsey exchanged words while Mathias Lessort tore Dorsey's jersey

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас продължава да не познава вкуса на загубата и срещу нейното име личи пълен актив от 21 победи, с което продължава да е едноличен лидер във временното класиране в шампионата на южната ни съседка. На 5 април (неделя) Везенков и компания ще домакинстват на Мѝконос.

Откриващите минути дадоха предпоставки за сериозна доза интрига и точните стрелби валяха от двете страни. Гостите намериха имаха други намерения и чрез офанзивния си потенциал заиграха по светкавичен начин ролята на лидери, за да си издействат аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

„Червено-белите“ нямаха намерение да спират да тровят нервите на своя съперник и в следващата десетка, което им предостави възможността да се радват на двуцифрена преднина. Домакините трудно намираха аргументи да отговорят на предизвикателството и тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 60:44.

„Детелините“ отказаха да развеят бялото знаме и включиха на друга скорост в хода на следващата десетка, когато почти стопиха изоставането си. Все пак действащите шампиони в южната ни съседка си издействаха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

„Червено-белите“ си върнаха увереността в заключителната четвърт, в която отново започнаха да се радват на двуцифрена разлика. Късен щурм даде последни надежди на „зелените“, че имат шанс да намерят пътя към обрата, но тимът от Пирея не се даде до финалната сирена.

Тайлър Дорси поведе колоната на реализаторите за Олимпиакос със своите 18 точки. Донта Хол финишира с 13 и 6 борби, Янулис Ларендзакис се отчете с 12 и 6 асистенции. Алек Питърс и Томас Уолкъп (8 завършващи подавания) се разписаха с по 11 точки.

Джеди Осман отвърна за Панатинайкос с 19 точки и 6 борби. Ти Джей Шортс се отличи с 18 точки, Кендрик Нън нанзиа 17, Костас Слукас има 15. Константинос Митоглу приключи с 11 точки и 8 борби, Матиас Лесор завърши с 10 и 6 овладени под двата ринга топки.