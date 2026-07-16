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Пандите в зоопарка в Пекин вече се радват на "по-умен и екологичен" дом

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пандите зоопарка пекин вече радват умен екологичен дом
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Новият дом на пандите в зоопарка в Пекин днес посрещна първите си посетители, предаде Синхуа.Пухкавите национални съкровища на Китай вече могат да се радват на "по-умен", по-просторен и по-близък до естествената им среда жилищен рай. С този знаков проект зоопаркът в Пекин отбелязва своята 120-годишнина.

Откривайки новото съоръжение от последно поколение с площ от 13 000 кв. метра, зоологическата градина съчетава дизайн, вдъхновен от дивата природа, с най-съвременни технологии.

Просторният павилион включва четири закрити изложбени зали, пет заграждения за животните и пет открити зони за разходки на открито.

Новият дом на пандите пресъздава елементи от дивата среда с вълнообразен терен и симулации на речни системи, което позволява на обитателите му да се движат свободно между закритите и откритите зони, обяснява заместник-директорът на зоопарка Лу Янпин.

Като първият обект за представители на вида голяма панда в Китай с най-високата тризвездна оценка за „зелена“ сграда, павилионът поставя нов стандарт за екологични съоръжения от този вид.

Използвайки екологични строителни материали за външната си фасада, обектът е оборудван с интелигентни системи за контрол на температурата и вентилацията.

Специално разработена „умна“ система за управление обединява мониторинг на сигурността, проследяване на здравословното състояние и автоматично регулиране на условията на средата. С цел да се помогне на пандите да се справят с летните жеги е инсталирана и специална система за охлаждане чрез пръскане с таймер.

Новият павилион освен това е проектиран така, че ефективно да облекчава натоварването от потока от посетители.

Първите петима обитатели – пандите Мън Лан, Бай Тян, Цзи Нян, Фу Цзян и Фу Син, вече са настанени в павилиона и се приспособяват добре.

Пандата Мън Лан – една от атракциите на зоопарка, известна с жизнения си и палав характер, се прочу по света през декември 2021 г., когато за кратко „избяга“ от старото си заграждение. За новите помещения на известния беглец Мън Лан сега зоопаркът е взел допълнителни предпазни мерки.

Зоопаркът в Пекин, основан през 1906 г., е първият обществен зоопарк в Китай, отворен за посетители. Отглеждането на панди в него започва през 1955 г. През 1990 г. са изградени специални павилиони за панди за Азиатските игри, а през 2008 г. – за Олимпийските игри в Пекин. Понастоящем зоологическата градина е дом на 10 панди.

След откриването на новия павилион съседната зала за панди, изградена за Азиатските игри, ще бъде място за съвместни публични изложби, докато построената специално за Олимпийските игри временно ще служи като резервно място за почивка на животните. Ще бъде въведена и система за редуващи се изложби, което означава, че посетителите могат да виждат различни пухкави звезди панди при всяко посещение, което ще им носи нови изненади всеки път.

#отглеждане на панди #зоопарк в Пекин

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