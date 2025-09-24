БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПАОК стартира кампанията си в Лига Европа с нулево равенство с Макаби Тел Авив

Милен Костов
Всичко от автора
Спорт
Кирил Десподов влезе в игра в 66-ата минута.

ПАОК Макаби Тел Авив
Снимка: БТА
Срещата между ПАОК и Макаби Тел Авив от първия кръг на основната фаза на Лига Европа завърши при нулево равенство. Българският национал Кирил Десподов влезе в игра в 66-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Тумба" в Солун гостите имаха своите възможности за гол. Иржи Павленка отрази изстрели на Сагив Йехезкел и Дор Перец, а попадение именно на Перец бе отменено след намесата на ВАР заради засада.

След почивката Кервин Андраде имаше отлична възможност да открие резултата, след като се озова сам срещу Иржи Павленка, но стражът изби неговия шут.

В 66-ата минута в игра за гърците се появи Кирил Десподов, който замени Тайсон.

До края на срещата възпитаниците имаха добри възможности да стигнат до успеха, но Рой Мишпати се справи с шутове на Абдул-Рахман Баба, Фьодор Чалов и Мади Камара, за да се поздрави със суха мрежа.

В първото си гостуване от кампанията ПАОК гостува на Селга Виго, докато Макаби Тел Авив посреща Динамо Загреб в първото си домакинство.

