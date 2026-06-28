Папа Лъв XIV изрази съжаление за "многобройните жертви" на земетресенията във Венецуела

Папа Лъв XIV коментира днес двойното земетресение, което разтърси Венецуела, като изрази съжаление за "многобройните жертви и ранени", както и за "значителните материални щети", предаде Франс прес.

"Искам да изразя солидарността си с нашите сестри и братя от Венецуела, засегнати от неотдавнашните земетресения, които отнеха живота на много хора, раниха други и причиниха значителни материални щети", каза папата на испански език след молитвата "Ангел господен". "Докато се моля на Господ за вечен покой на загиналите, отново изразявам духовната си солидарност с техните семейства, ранените и всички хора, засегнати от тази трагедия", добави папата американец, изразявайки благодарността си към спасителите, работещи на място.

Двойното земетресение, което разтърси Венецуела в сряда, е взело, според предварителни данни, 1 430 жертви, а над 50 000 души все още се смятат за изчезнали, посочва АФП.