Парад в Индия по случай Деня на републиката

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща присъстваха на зрелищния парад в Делхи

парад индия случай деня републиката
Снимка: БТА
ЕС е почетният гост на тазгодишните тържества по случай Деня на републиката в Индия.

Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща присъстваха на зрелищен парад в Делхи.

Пехотинци, войници на коне и камили, различни видове военни машини, ракети, дронове и самолети преминаха тържествено по време на парада в индийската столица.

В Деня на републиката Индия отбелязва годишнината от приемането на сегашната конституция през 1950 г., три години след независимостта от Британската империя.

