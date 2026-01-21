Десетки жертви след пожар в търговски център в Пакистан

Пакистански пожарникари извадиха днес телата на близо 25 души от развалините на изгорелия търговски център в Карачи, с което броят на жертвите достигна около 50, предаде Ройтерс.

Най-големият пожар в пристанищния град от повече от десетилетие избухна късно в събота и се разпространи бързо в многоетажния търговски център "Гул Плаза", известен с 1200-те си семейни магазина, които продават сватбени дрехи, играчки, съдове и други стоки.

Пожарникарите се бореха с пожара в мола до вчера. Според държавната спасителна служба общо 84 души са регистрирани като изчезнали.

Полицията заяви, че се опасява, че повечето от изчезналите са загинали, което означава, че броят на жертвите може да се увеличи още.

Снимки: БТА

Пожарът е най-смъртоносният в Карачи от 2012 г., когато при пожар в шивашка фабрика загинаха най-малко 260 души.