Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Десетки жертви след пожар в търговски център в Пакистан

Десетки жертви след пожар в търговски център в Пакистан

Чете се за: 01:07 мин.
По света
десетки жертви пожар търговски център пакистан
Снимка: БТА
Пакистански пожарникари извадиха днес телата на близо 25 души от развалините на изгорелия търговски център в Карачи, с което броят на жертвите достигна около 50, предаде Ройтерс.

Най-големият пожар в пристанищния град от повече от десетилетие избухна късно в събота и се разпространи бързо в многоетажния търговски център "Гул Плаза", известен с 1200-те си семейни магазина, които продават сватбени дрехи, играчки, съдове и други стоки.

Пожарникарите се бореха с пожара в мола до вчера. Според държавната спасителна служба общо 84 души са регистрирани като изчезнали.

Полицията заяви, че се опасява, че повечето от изчезналите са загинали, което означава, че броят на жертвите може да се увеличи още.

Снимки: БТА

Пожарът е най-смъртоносният в Карачи от 2012 г., когато при пожар в шивашка фабрика загинаха най-малко 260 души.

