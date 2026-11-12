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Парчета от метеорит, Луната и Марс се предлагат на търг в Маастрихт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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парчета метеорит луната марс предлагат търг маастрихт
Снимка: Снимката е илюстративна
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33 извънземни обекта са изложени в близост до площад „Врийтхоф“ в Маастрихт, където аукционната къща „Хесинк“ ще предложи на търг в събота парчета от метеорити, Луната и Марс.

Според директора на аукционната къща Брадли Хесинк това е уникален за нидерландските стандарти аукцион за метеорити. Предлагат се както малки парчета, така и един почти неподдаващ се на вдигане екземпляр от 102 килограма. Началната цена на най-евтиния метеорит е 150 евро, съобщава местна обществена телевизия.

В колекцията има и парче метеорит, предназначено за стенна декорация. Друг екземпляр е обработен във формата на куб. Това, което се вижда върху него е т.нар. мотив на Видманщетен. „По него може да се разбере, че това е истински метеорит. Никъде на Земята не може да се направи такава имитация,“ обяснява Брадли Хесинк.

Но как купувачите да са сигурни, че са истински, се пита в телевизионния репортаж.

„Всичко е тествано, всичко е проверено, всичко е сертифицирано и се продава с доживотна гаранция от „Хесинк“, казва директорът на аукционната къща, цитиран от обществената медия.

#парчета от метеорит # търг в Маастрихт

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