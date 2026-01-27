Пари Сен Жермен обяви трансфера на испанския тийнейджър Педро Фернандес

Пари Сен Жермен представи най-новото си попълнение. Това е 18-годишният Педро Фернандес, който се присъединява към шампиона на Франция и на Европа от Барселона. Въпреки интереса на няколко европейски клуба, атакуващият халф, продукт на младежката академия на каталунците, избра ПСЖ. Той е подписал договор до 2030 г., като двата клуба са се споразумели за трансферна сума, малко по-висока от неговата клауза за освобождаване от 6 милиона евро.

Парижани привлякоха обещаващия испанец, който беше ухажван и от Челси, Манчестър Сити и Борусия Дортмунд. Трансферът е част от стратегията на ПСЖ за привличане на млади таланти с шанс за изява, такъв пример е 20-годишният Дезире Дуе.

"Дро" Фернандес ще носи номер 27 на гърдите си.

Испанският национал но 18 г. обаче няма да може да участва в мачове от Шампионската лига.

„Много съм щастлив и много горд да се присъединя към Пари Сен Жермен. Това е момент на голяма гордост за мен и за моето семейство“, каза испанецът.

„ПСЖ е огромен клуб, който следя от дете, където велики легенди са оставили своя отпечатък. Днес имам огромно желание и мотивация да играя и да дам всичко от себе си за тази фланелка“, добави младият футболист.