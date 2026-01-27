БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пари Сен Жермен обяви трансфера на испанския тийнейджър Педро Фернандес

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

18-годишният атакуващ халф от школата на Барселона пристига в Париж с договор до 2030 г.

пари сен жермен официално обяви трансфера педро фернандес
Снимка: leparisien.fr
Слушай новината

Пари Сен Жермен представи най-новото си попълнение. Това е 18-годишният Педро Фернандес, който се присъединява към шампиона на Франция и на Европа от Барселона. Въпреки интереса на няколко европейски клуба, атакуващият халф, продукт на младежката академия на каталунците, избра ПСЖ. Той е подписал договор до 2030 г., като двата клуба са се споразумели за трансферна сума, малко по-висока от неговата клауза за освобождаване от 6 милиона евро.

Парижани привлякоха обещаващия испанец, който беше ухажван и от Челси, Манчестър Сити и Борусия Дортмунд. Трансферът е част от стратегията на ПСЖ за привличане на млади таланти с шанс за изява, такъв пример е 20-годишният Дезире Дуе.

"Дро" Фернандес ще носи номер 27 на гърдите си.

Испанският национал но 18 г. обаче няма да може да участва в мачове от Шампионската лига.

„Много съм щастлив и много горд да се присъединя към Пари Сен Жермен. Това е момент на голяма гордост за мен и за моето семейство“, каза испанецът.

„ПСЖ е огромен клуб, който следя от дете, където велики легенди са оставили своя отпечатък. Днес имам огромно желание и мотивация да играя и да дам всичко от себе си за тази фланелка“, добави младият футболист.

Свързани статии:

ПСЖ договори един от най-големите таланти на Барселона
ПСЖ договори един от най-големите таланти на Барселона
Французите ще платят скромна сума за правата на атакуващия...
Чете се за: 01:17 мин.
#Педро Фернандес #Дро Фернандес #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски футбол

Интер привлече сина на бивш халф на ЦСКА
Интер привлече сина на бивш халф на ЦСКА
Силите на Груев и Лийдс стигнаха само за равенство срещу Евертън Силите на Груев и Лийдс стигнаха само за равенство срещу Евертън
Чете се за: 04:15 мин.
Валенсия привлече полузащитник от Уест Хем Валенсия привлече полузащитник от Уест Хем
Чете се за: 00:45 мин.
Фермин Лопес близо до нов договор с Барселона Фермин Лопес близо до нов договор с Барселона
Чете се за: 00:50 мин.
Наполи потвърди за отсъствието на двама Наполи потвърди за отсъствието на двама
Чете се за: 01:32 мин.
Защитник на Рома извън терените за около месец Защитник на Рома извън терените за около месец
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ