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Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси от депутати

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Снимка: БТА
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Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в Закона за Фискалния съвет и ще приеме окончателната забрана за отглеждането на животни за ценни кожи.

В рамките на редовния парламентарен контрол четирима министри ще участват в парламентарния контрол. Най-много въпроси – девет, има към регионалния министър Иван Шишков. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговаря за контрола след извършените проверки на „Топлофикация София“. На парламентарната трибуна ще застанат още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев.

#министър Наталия Ефремова #министър Иван Шишков #Евтим Милошев #НС #Фискален съвет #парламентарен контрол

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