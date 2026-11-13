Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси от депутати

Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в Закона за Фискалния съвет и ще приеме окончателната забрана за отглеждането на животни за ценни кожи.

В рамките на редовния парламентарен контрол четирима министри ще участват в парламентарния контрол. Най-много въпроси – девет, има към регионалния министър Иван Шишков. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговаря за контрола след извършените проверки на „Топлофикация София“. На парламентарната трибуна ще застанат още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев.