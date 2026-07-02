Парламентът ще гласува за подуправител на Националната здравноосигурителна каса

Парламентът събра кворум от 179 народни представители и започна работа с дебата по избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

На вчерашното пленарно заседание бе представена кандидатурата на д-р Асен Меджидиев, предложен от "Прогресивна България" на 16 юни т.г. Народното събрание не успя да гласува кандидатурата му поради изчерпване на времето на заседанието. Меджидиев беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица, като единствен кандидат, и представи приоритетите си.

Програмата на парламента предвижда и гласуване за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

На 9 юни проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров внесоха от парламентарната група на "Прогресивна България" в Народното събрание. Впоследствие от "Демократична България" поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според тях "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване". Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

В програмата е предвидено и изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно информация, налична в структурите на Министерството на вътрешните работи, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници.