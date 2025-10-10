Партизан с втора победа в Евролигата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стърлинг Браун беше най-резултатен за сръбския състав с 24 точки, а Тайрик Джоунс добави 16 точки и 8 борби.

Тайрик Джоунс, БК Партизан Белград
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Втора победа за Партизан в баскетболната Евролига. Сърбите се наложиха при домакинството си срещу турския Анадолу Ефес с 93:87 в среща от третия кръг на турнира. Белградският гранд продължава с актив 2-1, докато Анадолу Ефес допусна второ поредно поражение от трите си изиграни двубоя до момента.

Стърлинг Браун беше най-резултатен за сръбския състав с 24 точки, а Тайрик Джоунс добави 16 точки и 8 борби.

Тимът на Монако също записа втори пореден успех в Евролигата, надигравайки домакина Армани Олимпия Милано с 82:79 в оспорван сблъсък в Италия. Монако заема трето място във временното класиране в турнира с две победи и една загуба, а италианският отбор претърпя втора поредна загуба.

Майк Джеймс поведе Монако с 18 точки, 3 борби и 3 асистенции, докато за домакините Девин Букър се отчете с 15 точки и 8 борби.

Панатинайкос се наложи при гостуването си на Баскония с 86:84 в друг двубой от кръга, а това бе втора победа от трите изиграни мача на тима. Баскетболистите на Баскония инкасираха трето поредно поражение и се намират на дъното в подреждането. Най-резултатен за Панатинайкос беше Кендрик Нън с 30 точки, 7 борби и 2 асистенции.

В другите две срещи от снощната програма в Евролигата Реал Мадрид спечели домакинството си на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 85:72 след 17 точки и 5 борби на Чума Океке, докато друг френски тим Париж Баскетбол надделя над италианския Виртус Болоня с 90:79.

