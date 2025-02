Партизан шокира Монако далеч от дома в Евролигата

Осмият в класирането на Евролигата Партизан (14-12) постигна категорична победа срещу четвъртия Монако (16-10) като гост с 86:69 в мач от 26-ия кръг на най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Сръбският гранд дръпна в резултата благодарение на серия от 12 последователни точки във втората четвърт, а авансът продължаваше да расте с течения на двубоя.

Стърлинг Браун завърши с 18 точки за победителите, 16 от които в първото полувреме, Тайрик Джоунс се включи със 17 и 7 борби от пейката, а Брандън Дейвис добави още 15 и 5.

За монегаските Ник Калатес изигра много добър двубой, завършвайки с 14 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Седмият Париж Баскетбол (15-10) нанесе четвъртата поредна загуба на 16-ия Виртус (7-19) с 83:77. Френският тим изоставаше с 12 точки седем минути преди края на срещата, но благодарение на Надир Хифи и Ти Джей Шортс се измъкна невредим от гостуването в Болоня.

TJ Shorts takeover in Bologna @TjShorts5 I @ParisBasketball pic.twitter.com/HHcQ3uyIhT

Хифи се появи от пейката и завърши като най-резултатен на паркета с 23 точки, а Шортс добави още 16.

Торнике Шенгелия отбеляза 17 точки за домакините, Айзея Кординие се отчете с 15 и 6 борби.

В битка на дъното 14-ия Баскония (11-15) се наложи с 89:82 над предпоследния, 17-и, Макаби Тел Авив (6-20) у дома.

Markus Howard with 3 quick release threes in the 2nd quarter pic.twitter.com/WLNHJR5EuG