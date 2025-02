Везенков съсипа нервите на Барселона, но друг обра овациите за Олимпиакос

Александър Везенков бе сред основните двигатели за третия пореден успех на Олимпиакос в Евролигата, но в герой се превърна Еван Фурние. Българинът и неговите съотборници измъкнаха късна победа срещу бившия отбор на Най-полезния играч за сезон 2022/23 - Барселона, със 90:88 в среща от 26-ия кръг, изиграна в "Палау Блауграна". Мачът в легендарното съоръжение държа на нокти зрителите, но във финалните акорди французинът се оказа спасителят и чрез кош с последната сирена заглуши домакинската публика.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново бе в стартовата петица и завърши двубоя с 24 точки, 5 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 33 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 3/6 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране в турнира на богатите с 19 победи и 7 загуби, а каталунците заемат деветата позиция с 14 успеха и 12 поражения.

