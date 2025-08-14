БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Промени в състава на националния тим на България по баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Александър Стоименов е с изкълчен глезен, Барчовски повика Лъчезар Тошков.

александър стоименов играеш страната неописуема емоция горд съм съм част националния тим българия
Слушай новината

Съставът на българския национален отбор по баскетбол за мъже претърпя рокада за остатъка от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

Под въпрос за оставащите два мача от пресявките е Александър Стоименов. Новото попълнение на сръбския Войводина е с изкълчен глезен. Травмата на крилото е получена по време на тренировка. Той е преминал ядрено-магнитен резонанс, като неговото състояние не е тревожно, но селекционерът Росен Барчовски обяви, че участието на играча в срещите с Австрия и Нидерландия е съмнително.

На мястото на Стоименов бе повикан Лъчезар Тошков. Баскетболистът на Миньор 2015 попадна в разширения състав на българите за квалификациите и взе участие в подготвителния лагер, но впоследствие бе освободен, защото имаше здравословни проблеми. Тошков се е присъединил отново към редиците на националите днес.

От състава на българите вече отпаднаха Брандън Йънг, който се контузи в двубоя с нидерландците преди дни, докато Йордан Минчев взе участие само в първите два мача заради договорка с клубния си тим Кемниц.

Националите приемат Австрия на 16 август (събота) в третия си мач от квалификациите, като до момента имат на сметката си две загуби и заемат последното трето място в група F.

Срещата от петия кръг ще стартира от 18:00 часа в „Арена Ботевград“. Българите трябва да спечелят с 12 или повече точки, за да съхранят шансове за място в същинските пресявки.

Свързани статии:

Втора загуба за националите по баскетбол в предварителните световни квалификации
Втора загуба за националите по баскетбол в предварителните световни квалификации
Така националите вече имат две загуби на сметката си и остават на...
Чете се за: 02:25 мин.
#Лъчезар Тошков #Александър Стоименов #Мъжки национален отбор по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
5
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Български баскетбол

Балкан обяви трансфера на американец
Балкан обяви трансфера на американец
Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации
Чете се за: 01:22 мин.
Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец
Чете се за: 01:00 мин.
Баскетболен национал до 16 г. сред претендентите за MVP на европейското в Скопие Баскетболен национал до 16 г. сред претендентите за MVP на европейското в Скопие
Чете се за: 00:55 мин.
Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Алекс Симеонов ще защитава цветовете на баскетболния Балкан Алекс Симеонов ще защитава цветовете на баскетболния Балкан
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ