БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:36, 13.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
"Червените" спечелиха срещата с 3:1.
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg.
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2025/2026
#ПФК Септември София
#ПФК ЦСКА София
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Реклама
Най-четени
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Реклама
Още от: Български футбол
ЦСКА изстрада първата си победа за сезона
Спартак (Варна) с първа победа за сезона
19:44, 13.09.2025
Чете се за: 02:30 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ)
18:34, 13.09.2025
Хулио Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво до момента, жестоко сме се объркали
16:34, 13.09.2025
Чете се за: 03:12 мин.
ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман
11:21, 13.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Всичко или нищо за Душан Керкез при домакинството на Септември
08:42, 13.09.2025
Чете се за: 02:40 мин.
Реклама
Водещи новини
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
19:44, 13.09.2025
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
20:00, 13.09.2025
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
20:07, 13.09.2025
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
19:34, 13.09.2025
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
20:25, 13.09.2025
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
21:05, 13.09.2025 (обновена)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
20:38, 13.09.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
20:46, 13.09.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ